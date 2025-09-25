Staked IP (STIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 10,13 $ 10,13 $ 10,13 24 sa Düşük $ 13,4 $ 13,4 $ 13,4 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 10,13$ 10,13 $ 10,13 24 sa Yüksek $ 13,4$ 13,4 $ 13,4 Tüm Zamanların En Yükseği $ 15,09$ 15,09 $ 15,09 En Düşük Fiyat $ 10,13$ 10,13 $ 10,13 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,19 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Staked IP (STIP) canlı fiyatı $10,27. STIP, son 24 saat içinde en düşük $ 10,13 ve en yüksek $ 13,4 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 15,09, en düşük fiyatı ise $ 10,13 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STIP son bir saatte -%3,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,19 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked IP (STIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,74M$ 12,74M $ 12,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,74M$ 12,74M $ 12,74M Dolaşım Arzı 1,26M 1,26M 1,26M Toplam Arz 1.256.950,57710592 1.256.950,57710592 1.256.950,57710592

Şu anki Staked IP piyasa değeri $ 12,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STIP arzı 1,26M olup, toplam arzı 1256950.57710592. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,74M.