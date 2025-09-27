Bugünkü canlı Staked USDai fiyatı 1,043 USD. SUSDAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUSDAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Staked USDai fiyatı 1,043 USD. SUSDAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUSDAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SUSDAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUSDAI Fiyat Bilgileri

SUSDAI Resmi Websitesi

SUSDAI Token Ekonomisi

SUSDAI Fiyat Tahmini

Staked USDai Fiyatı (SUSDAI)

1 SUSDAI / USD Canlı Fiyatı:

$1,042
+%0,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Staked USDai (SUSDAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:16:03 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,796061
24 sa Düşük
$ 1,053
24 sa Yüksek

$ 0,796061

$ 1,053

$ 1,19

$ 0,796061

-%0,69

+%0,14

+%0,49

+%0,49

Staked USDai (SUSDAI) canlı fiyatı $1,043. SUSDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,796061 ve en yüksek $ 1,053 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,19, en düşük fiyatı ise $ 0,796061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSDAI son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,14 ve son 7 günde +%0,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked USDai (SUSDAI) Piyasa Bilgileri

$ 311,07K

--

$ 44,07M

302,90K

141.949.407,5912793

Şu anki Staked USDai piyasa değeri $ 311,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSDAI arzı 302,90K olup, toplam arzı 141949407.5912793. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,07M.

Staked USDai (SUSDAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Staked USDai / USD fiyat değişimi, $ +0,00142543.
Son 30 gün içerisinde, Staked USDai / USD fiyat değişimi, $ +0,0185469389.
Son 60 gün içerisinde, Staked USDai / USD fiyat değişimi, $ +0,0245040334.
Son 90 gün içerisinde, Staked USDai / USD fiyat değişimi, $ +0,02561462851202.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00142543+%0,14
30 Gün$ +0,0185469389+%1,78
60 Gün$ +0,0245040334+%2,35
90 Gün$ +0,02561462851202+%2,52

Staked USDai (SUSDAI) Nedir?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked USDai (SUSDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked USDai Fiyat Tahmini (USD)

Staked USDai (SUSDAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Staked USDai (SUSDAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Staked USDai için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Staked USDai fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUSDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Staked USDai (SUSDAI) Token Ekonomisi

Staked USDai (SUSDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked USDai (SUSDAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Staked USDai (SUSDAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUSDAI fiyatı, 1,043 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUSDAI / USD güncel fiyatı nedir?
SUSDAI / USD güncel fiyatı $ 1,043. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Staked USDai varlığının piyasa değeri nedir?
SUSDAI piyasa değeri $ 311,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUSDAI arzı nedir?
Dolaşımdaki SUSDAI arzı, 302,90K USD.
SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUSDAI, ATH fiyatı olan 1,19 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUSDAI fiyatı (ATL) nedir?
SUSDAI, ATL fiyatı olan 0,796061 USD değerine düştü.
SUSDAI işlem hacmi nedir?
SUSDAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUSDAI bu yıl daha da yükselir mi?
SUSDAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUSDAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:16:03 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.