Staked USDai (SUSDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,796061 $ 0,796061 $ 0,796061 24 sa Düşük $ 1,053 $ 1,053 $ 1,053 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,796061$ 0,796061 $ 0,796061 24 sa Yüksek $ 1,053$ 1,053 $ 1,053 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 En Düşük Fiyat $ 0,796061$ 0,796061 $ 0,796061 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,14 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,49 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,49

Staked USDai (SUSDAI) canlı fiyatı $1,043. SUSDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,796061 ve en yüksek $ 1,053 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,19, en düşük fiyatı ise $ 0,796061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSDAI son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,14 ve son 7 günde +%0,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Staked USDai (SUSDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 311,07K$ 311,07K $ 311,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,07M$ 44,07M $ 44,07M Dolaşım Arzı 302,90K 302,90K 302,90K Toplam Arz 141.949.407,5912793 141.949.407,5912793 141.949.407,5912793

Şu anki Staked USDai piyasa değeri $ 311,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSDAI arzı 302,90K olup, toplam arzı 141949407.5912793. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,07M.