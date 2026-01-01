Bugünkü Staked Yuzu USD Fiyatı

Bugünkü Staked Yuzu USD (SYZUSD) fiyatı $ 0,998929 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut SYZUSD / USD dönüşüm oranı SYZUSD başına $ 0,998929 şeklindedir.

Staked Yuzu USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.854.831 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,87M SYZUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SYZUSD, $ 0,998014 (en düşük) ile $ 0,999101 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,003 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,997971 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYZUSD, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked Yuzu USD (SYZUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,85M$ 15,85M $ 15,85M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,85M$ 15,85M $ 15,85M Dolaşım Arzı 15,87M 15,87M 15,87M Toplam Arz 15.871.836,0 15.871.836,0 15.871.836,0

Şu anki Staked Yuzu USD piyasa değeri $ 15,85M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYZUSD arzı 15,87M olup, toplam arzı 15871836.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,85M.