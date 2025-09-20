Bugünkü canlı Standard Protocol fiyatı 0,00243563 USD. STND / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STND fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Standard Protocol fiyatı 0,00243563 USD. STND / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STND fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Standard Protocol (STND) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00243011
$ 0,00243011$ 0,00243011
24 sa Düşük
$ 0,00257881
$ 0,00257881$ 0,00257881
24 sa Yüksek

$ 0,00243011
$ 0,00243011$ 0,00243011

$ 0,00257881
$ 0,00257881$ 0,00257881

$ 3,06
$ 3,06$ 3,06

$ 0,00195132
$ 0,00195132$ 0,00195132

-%0,69

-%5,08

-%13,68

-%13,68

Standard Protocol (STND) canlı fiyatı $0,00243563. STND, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00243011 ve en yüksek $ 0,00257881 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,06, en düşük fiyatı ise $ 0,00195132 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STND son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,08 ve son 7 günde -%13,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Standard Protocol (STND) Piyasa Bilgileri

$ 222,44K
$ 222,44K$ 222,44K

--
----

$ 244,50K
$ 244,50K$ 244,50K

90,97M
90,97M 90,97M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Standard Protocol piyasa değeri $ 222,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STND arzı 90,97M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 244,50K.

Standard Protocol (STND) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Standard Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,000130526199818924.
Son 30 gün içerisinde, Standard Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0007245414.
Son 60 gün içerisinde, Standard Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0013306945.
Son 90 gün içerisinde, Standard Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,000823793283856027.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000130526199818924-%5,08
30 Gün$ -0,0007245414-%29,74
60 Gün$ -0,0013306945-%54,63
90 Gün$ -0,000823793283856027-%25,27

Standard Protocol (STND) Nedir?

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain. Standard introduces new kind of Decentralized finance based on [EIP-5252](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5252), which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard Protocol (STND) Kaynağı

Standard Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Standard Protocol (STND) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Standard Protocol (STND) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Standard Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Standard Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

STND Varlığından Yerel Para Birimlerine

Standard Protocol (STND) Token Ekonomisi

Standard Protocol (STND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Standard Protocol (STND) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Standard Protocol (STND) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STND fiyatı, 0,00243563 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STND / USD güncel fiyatı nedir?
STND / USD güncel fiyatı $ 0,00243563. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Standard Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
STND piyasa değeri $ 222,44K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STND arzı nedir?
Dolaşımdaki STND arzı, 90,97M USD.
STND için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STND, ATH fiyatı olan 3,06 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STND fiyatı (ATL) nedir?
STND, ATL fiyatı olan 0,00195132 USD değerine düştü.
STND işlem hacmi nedir?
STND için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
STND bu yıl daha da yükselir mi?
STND piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STND fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:23 (UTC+8)

