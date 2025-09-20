Standard Protocol (STND) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00243011 $ 0,00243011 $ 0,00243011 24 sa Düşük $ 0,00257881 $ 0,00257881 $ 0,00257881 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00243011$ 0,00243011 $ 0,00243011 24 sa Yüksek $ 0,00257881$ 0,00257881 $ 0,00257881 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,06$ 3,06 $ 3,06 En Düşük Fiyat $ 0,00195132$ 0,00195132 $ 0,00195132 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,68

Standard Protocol (STND) canlı fiyatı $0,00243563. STND, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00243011 ve en yüksek $ 0,00257881 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,06, en düşük fiyatı ise $ 0,00195132 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STND son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,08 ve son 7 günde -%13,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Standard Protocol (STND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 222,44K$ 222,44K $ 222,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 244,50K$ 244,50K $ 244,50K Dolaşım Arzı 90,97M 90,97M 90,97M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Standard Protocol piyasa değeri $ 222,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STND arzı 90,97M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 244,50K.