Bugünkü Stargate Bridged USDT Fiyatı

Bugünkü Stargate Bridged USDT (USDT) fiyatı $ 0,998932 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut USDT / USD dönüşüm oranı USDT başına $ 0,998932 şeklindedir.

Stargate Bridged USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.472.135 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,47M USDT şeklindedir. Son 24 saat içinde USDT, $ 0,994071 (en düşük) ile $ 1,002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,982381 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDT, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stargate Bridged USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Dolaşım Arzı 2,47M 2,47M 2,47M Toplam Arz 2.474.991,0 2.474.991,0 2.474.991,0

Şu anki Stargate Bridged USDT piyasa değeri $ 2,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDT arzı 2,47M olup, toplam arzı 2474991.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,47M.