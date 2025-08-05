Swap (XWP) Nedir?

A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.

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Swap (XWP) Kaynağı Resmi Websitesi

Swap (XWP) Token Ekonomisi

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