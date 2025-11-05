BorsaDEX+
Bugünkü canlı Trustswap fiyatı 0.04781 USD. TRUSTSWAP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TRUSTSWAP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TRUSTSWAP Hakkında Daha Fazla Bilgi

TRUSTSWAP Fiyat Bilgileri

TRUSTSWAP Nedir

TRUSTSWAP Whitepaper

TRUSTSWAP Resmi Websitesi

TRUSTSWAP Token Ekonomisi

TRUSTSWAP Fiyat Tahmini

TRUSTSWAP Fiyat Geçmişi

TRUSTSWAP Satın Alma Kılavuzu

TRUSTSWAP / İtibari Para Dönüştürücüsü

Trustswap Logosu

Trustswap Fiyatı(TRUSTSWAP)

1 TRUSTSWAP / USD Canlı Fiyatı:

$0,04781
-%10,411D
USD
Trustswap (TRUSTSWAP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:37:32 (UTC+8)

Trustswap (TRUSTSWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0469
24 sa Düşük
$ 0,05648
24 sa Yüksek

$ 0,0469
$ 0,05648
$ 5,02240699
$ 0,0125283595814
-%0,03

-%10,41

-%26,92

-%26,92

Trustswap (TRUSTSWAP) canlı fiyatı $ 0,04781. TRUSTSWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0469 ve en yüksek $ 0,05648 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRUSTSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,02240699, en düşük fiyatı ise $ 0,0125283595814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRUSTSWAP son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,41 ve son 7 günde -%26,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trustswap (TRUSTSWAP) Piyasa Bilgileri

No.1392

$ 4,78M
$ 31,80K
$ 4,78M
100,00M
99.995.164,26708125
2020-07-10 00:00:00

ETH

Şu anki Trustswap piyasa değeri $ 4,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 31,80K. Dolaşımdaki TRUSTSWAP arzı 100,00M olup, toplam arzı 99995164.26708125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,78M.

Trustswap (TRUSTSWAP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Trustswap fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0055553-%10,41
30 Gün$ -0,02835-%37,23
60 Gün$ -0,03635-%43,20
90 Gün$ -0,04005-%45,59
Bugünkü Trustswap Fiyatı Değişimi

Bugün, TRUSTSWAP, $ -0,0055553 (-%10,41) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Trustswap 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,02835 (-%37,23) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Trustswap 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TRUSTSWAP değişimi $ -0,03635 (-%43,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Trustswap 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,04005 (-%45,59) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Trustswap (TRUSTSWAP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Trustswap Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Trustswap (TRUSTSWAP) Nedir?

TrustSwap, insanların güvenli ve güvenilir bir şekilde para alışverişi yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir platformdur. Sizin ve dünyadaki herhangi birinin birlikte güvenli kripto para işlemleri yapmanızın kolay bir yoludur.

Trustswap, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Trustswap yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TRUSTSWAP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Trustswap hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Trustswap satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Trustswap Fiyat Tahmini (USD)

Trustswap (TRUSTSWAP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Trustswap (TRUSTSWAP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Trustswap için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Trustswap fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Trustswap (TRUSTSWAP) Token Ekonomisi

Trustswap (TRUSTSWAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRUSTSWAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Trustswap (TRUSTSWAP) Satın Alma

Nasıl Trustswap satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Trustswap Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TRUSTSWAP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Trustswap(TRUSTSWAP) / VND
1.258,12015
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AUD
A$0,0731493
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / GBP
0,0363356
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / EUR
0,0415947
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / USD
$0,04781
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MYR
RM0,2003239
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TRY
2,0118448
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / JPY
¥7,31493
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ARS
ARS$69,6935932
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / RUB
3,8721319
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / INR
4,2421813
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / IDR
Rp796,8330146
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PHP
2,8140966
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / EGP
￡E.2,2638035
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BRL
R$0,2576959
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / CAD
C$0,0674121
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BDT
5,828039
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / NGN
68,98983
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / COP
$184,59441
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ZAR
R.0,8361969
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / UAH
2,0118448
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TZS
T.Sh.117,7584205
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / VES
Bs10,66163
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / CLP
$45,22826
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PKR
Rs13,5168432
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / KZT
25,057221
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / THB
฿1,5552593
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TWD
NT$1,4782852
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AED
د.إ0,1754627
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / CHF
Fr0,038248
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / HKD
HK$0,3714837
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AMD
֏18,2897155
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MAD
.د.م0,4451111
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MXN
$0,8930908
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SAR
ريال0,1792875
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ETB
Br7,3125395
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / KES
KSh6,1765739
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / JOD
د.أ0,03389729
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PLN
0,176897
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / RON
лв0,2113202
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SEK
kr0,4575417
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BGN
лв0,081277
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / HUF
Ft16,1573895
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / CZK
1,0150063
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / KWD
د.ك0,01467767
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ILS
0,1558606
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BOB
Bs0,3303671
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AZN
0,081277
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TJS
SM0,4408082
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / GEL
0,1300432
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AOA
Kz43,7820075
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BHD
.د.ب0,01797656
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BMD
$0,04781
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / DKK
kr0,3102869
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / HNL
L1,2593154
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MUR
2,2002162
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / NAD
$0,8314159
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / NOK
kr0,487662
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / NZD
$0,0841456
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PAB
B/.0,04781
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PGK
K0,2031925
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / QAR
ر.ق0,1740284
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / RSD
дин.4,87662
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / UZS
soʻm569,1665756
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ALL
L4,0212991
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ANG
ƒ0,0855799
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / AWG
ƒ0,0855799
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BBD
$0,09562
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BAM
KM0,081277
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BIF
Fr140,99169
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BND
$0,062153
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BSD
$0,04781
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / JMD
$7,6749393
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / KHR
192,0078286
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / KMF
Fr20,36706
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / LAK
1.039,3478053
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / LKR
රු14,5715318
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MDL
L0,8099014
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MGA
Ar215,360145
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MOP
P0,38248
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MVR
0,736274
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MWK
MK83,0034191
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / MZN
MT3,0574495
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / NPR
रु6,7823266
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / PYG
339,06852
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / RWF
Fr69,37231
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SBD
$0,3934763
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SCR
0,6875078
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SRD
$1,840685
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SVC
$0,4183375
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / SZL
L0,831894
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TMT
m0,1678131
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TND
د.ت0,14046578
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / TTD
$0,3241518
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / UGX
Sh166,57004
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / XAF
Fr27,2517
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / XCD
$0,129087
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / XOF
Fr27,2517
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / XPF
Fr4,92443
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BWP
P0,645435
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / BZD
$0,0960981
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / CVE
$4,5959753
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / DJF
Fr8,46237
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / DOP
$3,0722706
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / DZD
د.ج6,253548
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / FJD
$0,1090068
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / GNF
Fr415,70795
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / GTQ
Q0,3662246
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / GYD
$10,001852
1 Trustswap(TRUSTSWAP) / ISK
kr6,07187

Trustswap Kaynağı

Trustswap hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Trustswap Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Trustswap Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Trustswap (TRUSTSWAP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TRUSTSWAP fiyatı, 0,04781 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TRUSTSWAP / USD güncel fiyatı nedir?
TRUSTSWAP / USD güncel fiyatı $ 0,04781. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Trustswap varlığının piyasa değeri nedir?
TRUSTSWAP piyasa değeri $ 4,78M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TRUSTSWAP arzı nedir?
Dolaşımdaki TRUSTSWAP arzı, 100,00M USD.
TRUSTSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TRUSTSWAP, ATH fiyatı olan 5,02240699 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TRUSTSWAP fiyatı (ATL) nedir?
TRUSTSWAP, ATL fiyatı olan 0,0125283595814 USD değerine düştü.
TRUSTSWAP işlem hacmi nedir?
TRUSTSWAP için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 31,80K USD.
TRUSTSWAP bu yıl daha da yükselir mi?
TRUSTSWAP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TRUSTSWAP fiyat tahminine göz atın.
Trustswap (TRUSTSWAP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

