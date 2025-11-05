syrupUSDT (SYRUPUSDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,099 $ 1,099 $ 1,099 24 sa Düşük $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,099$ 1,099 $ 1,099 24 sa Yüksek $ 1,1$ 1,1 $ 1,1 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 En Düşük Fiyat $ 1,093$ 1,093 $ 1,093 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,05

syrupUSDT (SYRUPUSDT) canlı fiyatı $1,1. SYRUPUSDT, son 24 saat içinde en düşük $ 1,099 ve en yüksek $ 1,1 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYRUPUSDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,11, en düşük fiyatı ise $ 1,093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYRUPUSDT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,35B$ 1,35B $ 1,35B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,35B$ 1,35B $ 1,35B Dolaşım Arzı 1,23B 1,23B 1,23B Toplam Arz 1.228.404.501,957505 1.228.404.501,957505 1.228.404.501,957505

Şu anki syrupUSDT piyasa değeri $ 1,35B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYRUPUSDT arzı 1,23B olup, toplam arzı 1228404501.957505. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35B.