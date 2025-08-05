Tardigrades Cult (TARD) Nedir?

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

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Tardigrades Cult (TARD) Kaynağı Resmi Websitesi

Tardigrades Cult (TARD) Token Ekonomisi

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