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teleBTC Fiyatı (TELEBTC)

teleBTC (TELEBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$118.270
$118.270$118.270
-%0,201D
USD

Bugünkü teleBTC (TELEBTC) Fiyatı

teleBTC (TELEBTC), şu anda 118.261 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 460,03K USD piyasa değerine sahiptir. TELEBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

teleBTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,30
teleBTC 24 saatlik fiyat değişimi
3,89 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında teleBTC (TELEBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, teleBTC / USD fiyat değişimi, $ -359,3721618818.
Son 30 gün içerisinde, teleBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, teleBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, teleBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -359,3721618818-%0,30
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

teleBTC (TELEBTC) Fiyat Analizi

En güncel teleBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 117.741
$ 117.741$ 117.741

$ 120.228
$ 120.228$ 120.228

$ 120.228
$ 120.228$ 120.228

-%0,09

-%0,30

--

teleBTC (TELEBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 460,03K
$ 460,03K$ 460,03K

--
----

3,89
3,89 3,89

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teleBTC (TELEBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

teleBTC (TELEBTC) Token Ekonomisi

teleBTC (TELEBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TELEBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TELEBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TELEBTC / VND
3.112.038.215
1 TELEBTC / AUD
A$182.121,94
1 TELEBTC / GBP
87.513,14
1 TELEBTC / EUR
101.704,46
1 TELEBTC / USD
$118.261
1 TELEBTC / MYR
RM501.426,64
1 TELEBTC / TRY
4.763.553,08
1 TELEBTC / JPY
¥17.502.628
1 TELEBTC / RUB
9.265.749,35
1 TELEBTC / INR
10.165.715,56
1 TELEBTC / IDR
Rp1.938.704.607,84
1 TELEBTC / KRW
164.479.764,02
1 TELEBTC / PHP
6.764.529,2
1 TELEBTC / EGP
￡E.5.848.006,45
1 TELEBTC / BRL
R$657.531,16
1 TELEBTC / CAD
C$162.017,57
1 TELEBTC / BDT
14.335.598,42
1 TELEBTC / NGN
180.550.251,31
1 TELEBTC / UAH
4.948.040,24
1 TELEBTC / VES
Bs13.718.276
1 TELEBTC / CLP
$114.713.170
1 TELEBTC / PKR
Rs33.702.019,78
1 TELEBTC / KZT
62.340.103,54
1 TELEBTC / THB
฿3.838.752,06
1 TELEBTC / TWD
NT$3.481.603,84
1 TELEBTC / AED
د.إ434.017,87
1 TELEBTC / CHF
Fr94.608,8
1 TELEBTC / HKD
HK$927.166,24
1 TELEBTC / MAD
.د.م1.069.079,44
1 TELEBTC / MXN
$2.222.124,19
1 TELEBTC / PLN
432.835,26
1 TELEBTC / RON
лв516.800,57
1 TELEBTC / SEK
kr1.151.862,14
1 TELEBTC / BGN
лв198.678,48
1 TELEBTC / HUF
Ft40.723.175,35
1 TELEBTC / CZK
2.511.863,64
1 TELEBTC / KWD
د.ك36.069,605
1 TELEBTC / ILS
396.174,35