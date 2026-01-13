Bugünkü TelosC USDT0 Euler Vault Fiyatı

Bugünkü TelosC USDT0 Euler Vault (246USDT0) fiyatı $ 0,993186 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut 246USDT0 / USD dönüşüm oranı 246USDT0 başına $ 0,993186 şeklindedir.

TelosC USDT0 Euler Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 308.651 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 310,77K 246USDT0 şeklindedir. Son 24 saat içinde 246USDT0, $ 0,992035 (en düşük) ile $ 0,993397 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,991925 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 246USDT0, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TelosC USDT0 Euler Vault (246USDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 308,65K$ 308,65K $ 308,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 308,65K$ 308,65K $ 308,65K Dolaşım Arzı 310,77K 310,77K 310,77K Toplam Arz 310.769,1 310.769,1 310.769,1

Şu anki TelosC USDT0 Euler Vault piyasa değeri $ 308,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 246USDT0 arzı 310,77K olup, toplam arzı 310769.1. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 308,65K.