Bugünkü TENEX Fiyatı

Bugünkü TENEX (SN67) fiyatı $ 1,23 olup, son 24 saatte % 7,58 değişim gösterdi. Mevcut SN67 / USD dönüşüm oranı SN67 başına $ 1,23 şeklindedir.

TENEX, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.785.210 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,07M SN67 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN67, $ 1,092 (en düşük) ile $ 1,33 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,961285 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN67, son bir saatte -%1,23 ve son 7 günde +%5,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TENEX (SN67) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Dolaşım Arzı 3,07M 3,07M 3,07M Toplam Arz 3.073.825,85376996 3.073.825,85376996 3.073.825,85376996

