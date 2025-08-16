CANDLE Hakkında Daha Fazla Bilgi

the mascot of crypto Logosu

the mascot of crypto Fiyatı (CANDLE)

Listelenmedi

1 CANDLE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%130,601D
mexc
USD
the mascot of crypto (CANDLE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 15:00:12 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001839
$ 0,00001839
24 sa Düşük
$ 0,00003952
$ 0,00003952
24 sa Yüksek

$ 0,00001839
$ 0,00001839

$ 0,00003952
$ 0,00003952

$ 0,00003931
$ 0,00003931

$ 0,00001839
$ 0,00001839

+%18,81

+%130,62

--

--

the mascot of crypto (CANDLE) canlı fiyatı $0,00004241. CANDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001839 ve en yüksek $ 0,00003952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003931, en düşük fiyatı ise $ 0,00001839 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CANDLE son bir saatte +%18,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%130,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the mascot of crypto (CANDLE) Piyasa Bilgileri

$ 42,40K
$ 42,40K

--
----

$ 42,40K
$ 42,40K

999,83M
999,83M

999.828.192,765391
999.828.192,765391

Şu anki the mascot of crypto piyasa değeri $ 42,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANDLE arzı 999,83M olup, toplam arzı 999828192.765391. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,40K.

the mascot of crypto (CANDLE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, the mascot of crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, the mascot of crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, the mascot of crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, the mascot of crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%130,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

the mascot of crypto (CANDLE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

the mascot of crypto (CANDLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

the mascot of crypto Fiyat Tahmini (USD)

the mascot of crypto (CANDLE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? the mascot of crypto (CANDLE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak the mascot of crypto için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

the mascot of crypto fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CANDLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

the mascot of crypto (CANDLE) Token Ekonomisi

the mascot of crypto (CANDLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CANDLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: the mascot of crypto (CANDLE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü the mascot of crypto (CANDLE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CANDLE fiyatı, 0,00004241 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CANDLE / USD güncel fiyatı nedir?
CANDLE / USD güncel fiyatı $ 0,00004241. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
the mascot of crypto varlığının piyasa değeri nedir?
CANDLE piyasa değeri $ 42,40K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CANDLE arzı nedir?
Dolaşımdaki CANDLE arzı, 999,83M USD.
CANDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CANDLE, ATH fiyatı olan 0,00003931 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CANDLE fiyatı (ATL) nedir?
CANDLE, ATL fiyatı olan 0,00001839 USD değerine düştü.
CANDLE işlem hacmi nedir?
CANDLE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CANDLE bu yıl daha da yükselir mi?
CANDLE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CANDLE fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.