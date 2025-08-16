the mascot of crypto (CANDLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001839 $ 0,00001839 $ 0,00001839 24 sa Düşük $ 0,00003952 $ 0,00003952 $ 0,00003952 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001839$ 0,00001839 $ 0,00001839 24 sa Yüksek $ 0,00003952$ 0,00003952 $ 0,00003952 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003931$ 0,00003931 $ 0,00003931 En Düşük Fiyat $ 0,00001839$ 0,00001839 $ 0,00001839 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%18,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%130,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

the mascot of crypto (CANDLE) canlı fiyatı $0,00004241. CANDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001839 ve en yüksek $ 0,00003952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003931, en düşük fiyatı ise $ 0,00001839 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CANDLE son bir saatte +%18,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%130,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the mascot of crypto (CANDLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,40K$ 42,40K $ 42,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,40K$ 42,40K $ 42,40K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.828.192,765391 999.828.192,765391 999.828.192,765391

Şu anki the mascot of crypto piyasa değeri $ 42,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANDLE arzı 999,83M olup, toplam arzı 999828192.765391. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,40K.