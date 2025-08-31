GEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

The New Genesis Logosu

The New Genesis Fiyatı (GEN)

Listelenmedi

The New Genesis (GEN) Canlı Fiyat Grafiği
2025-08-31 10:24:49 (UTC+8)

The New Genesis (GEN) Fiyat Bilgileri (USD)

The New Genesis (GEN) canlı fiyatı $0,00000878. GEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00051245, en düşük fiyatı ise $ 0,00000593 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%5,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The New Genesis (GEN) Piyasa Bilgileri

$ 8,42K
$ 8,42K$ 8,42K

--
----

$ 8,42K
$ 8,42K$ 8,42K

958,30M
958,30M 958,30M

958.296.708,494536
958.296.708,494536 958.296.708,494536

Şu anki The New Genesis piyasa değeri $ 8,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEN arzı 958,30M olup, toplam arzı 958296708.494536. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,42K.

The New Genesis (GEN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The New Genesis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The New Genesis / USD fiyat değişimi, $ +0,0000010533.
Son 60 gün içerisinde, The New Genesis / USD fiyat değişimi, $ +0,0000026649.
Son 90 gün içerisinde, The New Genesis / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000010533+%12,00
60 Gün$ +0,0000026649+%30,35
90 Gün$ 0--

The New Genesis (GEN) Nedir?

The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies. Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game. There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.

The New Genesis (GEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

The New Genesis Fiyat Tahmini (USD)

The New Genesis (GEN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The New Genesis (GEN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The New Genesis için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The New Genesis fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

The New Genesis (GEN) Token Ekonomisi

The New Genesis (GEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The New Genesis (GEN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The New Genesis (GEN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GEN fiyatı, 0,00000878 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GEN / USD güncel fiyatı nedir?
GEN / USD güncel fiyatı $ 0,00000878. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The New Genesis varlığının piyasa değeri nedir?
GEN piyasa değeri $ 8,42K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GEN arzı nedir?
Dolaşımdaki GEN arzı, 958,30M USD.
GEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GEN, ATH fiyatı olan 0,00051245 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GEN fiyatı (ATL) nedir?
GEN, ATL fiyatı olan 0,00000593 USD değerine düştü.
GEN işlem hacmi nedir?
GEN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GEN bu yıl daha da yükselir mi?
GEN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GEN fiyat tahminine göz atın.
2025-08-31 10:24:49 (UTC+8)

