The New Genesis (GEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00051245$ 0,00051245 $ 0,00051245 En Düşük Fiyat $ 0,00000593$ 0,00000593 $ 0,00000593 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%5,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,65

The New Genesis (GEN) canlı fiyatı $0,00000878. GEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00051245, en düşük fiyatı ise $ 0,00000593 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%5,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The New Genesis (GEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,42K$ 8,42K $ 8,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,42K$ 8,42K $ 8,42K Dolaşım Arzı 958,30M 958,30M 958,30M Toplam Arz 958.296.708,494536 958.296.708,494536 958.296.708,494536

Şu anki The New Genesis piyasa değeri $ 8,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEN arzı 958,30M olup, toplam arzı 958296708.494536. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,42K.