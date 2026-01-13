Bugünkü The Sloppy Drawn Turtle Fiyatı

Bugünkü The Sloppy Drawn Turtle (FRANK) fiyatı $ 0,00000483 olup, son 24 saatte % 16,85 değişim gösterdi. Mevcut FRANK / USD dönüşüm oranı FRANK başına $ 0,00000483 şeklindedir.

The Sloppy Drawn Turtle, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.773,67 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 988,75M FRANK şeklindedir. Son 24 saat içinde FRANK, $ 0,00000483 (en düşük) ile $ 0,00000601 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012181 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000483 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRANK, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%35,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Sloppy Drawn Turtle (FRANK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,77K$ 4,77K $ 4,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,77K$ 4,77K $ 4,77K Dolaşım Arzı 988,75M 988,75M 988,75M Toplam Arz 988.745.801,862378 988.745.801,862378 988.745.801,862378

