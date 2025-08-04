The SWARM Fiyatı (SWARM)
The SWARM (SWARM), şu anda 0,0057571 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,96M USD piyasa değerine sahiptir. SWARM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, The SWARM / USD fiyat değişimi, $ +0,0015434.
Son 30 gün içerisinde, The SWARM / USD fiyat değişimi, $ -0,0015719300.
Son 60 gün içerisinde, The SWARM / USD fiyat değişimi, $ +0,0023901291.
Son 90 gün içerisinde, The SWARM / USD fiyat değişimi, $ +0,00380296040680519.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0015434
|+%36,63
|30 Gün
|$ -0,0015719300
|-%27,30
|60 Gün
|$ +0,0023901291
|+%41,52
|90 Gün
|$ +0,00380296040680519
|+%194,61
En güncel The SWARM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%4,08
+%36,63
+%29,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
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|1 SWARM / VND
₫151,4980865
|1 SWARM / AUD
A$0,008865934
|1 SWARM / GBP
￡0,004317825
|1 SWARM / EUR
€0,004951106
|1 SWARM / USD
$0,0057571
|1 SWARM / MYR
RM0,024352533
|1 SWARM / TRY
₺0,234141257
|1 SWARM / JPY
¥0,8462937
|1 SWARM / ARS
ARS$7,854123675
|1 SWARM / RUB
₽0,459646864
|1 SWARM / INR
₹0,504552244
|1 SWARM / IDR
Rp94,378673424
|1 SWARM / KRW
₩7,951764091
|1 SWARM / PHP
₱0,329824259
|1 SWARM / EGP
￡E.0,278873924
|1 SWARM / BRL
R$0,031779192
|1 SWARM / CAD
C$0,007887227
|1 SWARM / BDT
৳0,701099638
|1 SWARM / NGN
₦8,776065669
|1 SWARM / UAH
₴0,240186212
|1 SWARM / VES
Bs0,7081233
|1 SWARM / CLP
$5,5671157
|1 SWARM / PKR
Rs1,631792424
|1 SWARM / KZT
₸3,108546145
|1 SWARM / THB
฿0,18653004
|1 SWARM / TWD
NT$0,17156158
|1 SWARM / AED
د.إ0,021128557
|1 SWARM / CHF
Fr0,00460568
|1 SWARM / HKD
HK$0,045193235
|1 SWARM / MAD
.د.م0,052159326
|1 SWARM / MXN
$0,108175909
|1 SWARM / PLN
zł0,021186128
|1 SWARM / RON
лв0,025158527
|1 SWARM / SEK
kr0,055556015
|1 SWARM / BGN
лв0,009729499
|1 SWARM / HUF
Ft1,979060696
|1 SWARM / CZK
Kč0,122108091
|1 SWARM / KWD
د.ك0,0017559155
|1 SWARM / ILS
₪0,01957414