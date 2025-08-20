THEDIP Hakkında Daha Fazla Bilgi

TheDip Logosu

TheDip Fiyatı (THEDIP)

Listelenmedi

1 THEDIP / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%5,001D
mexc
USD
TheDip (THEDIP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:00 (UTC+8)

TheDip (THEDIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00006164
$ 0,00006164$ 0,00006164
24 sa Düşük
$ 0,00006705
$ 0,00006705$ 0,00006705
24 sa Yüksek

$ 0,00006164
$ 0,00006164$ 0,00006164

$ 0,00006705
$ 0,00006705$ 0,00006705

$ 0,00009142
$ 0,00009142$ 0,00009142

$ 0,00006061
$ 0,00006061$ 0,00006061

+%0,12

+%6,29

--

--

TheDip (THEDIP) canlı fiyatı $0,00006552. THEDIP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006164 ve en yüksek $ 0,00006705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. THEDIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009142, en düşük fiyatı ise $ 0,00006061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, THEDIP son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TheDip (THEDIP) Piyasa Bilgileri

$ 65,52K
$ 65,52K$ 65,52K

--
----

$ 65,52K
$ 65,52K$ 65,52K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.728,850074
999.999.728,850074 999.999.728,850074

Şu anki TheDip piyasa değeri $ 65,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki THEDIP arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999728.850074. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,52K.

TheDip (THEDIP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TheDip / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TheDip / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TheDip / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TheDip / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%6,29
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TheDip (THEDIP) Nedir?

Thedip The world's most recommended memecoin ever, by far. Who doesn't tell you to buy the dip? Exactly. This is the reason that Youtuber Fomotion (Blockchain decoded), who also runs Web3 Whales, decided to launch thedip. The dip is a community memecoin created on Bonkfun. There is absolutely nobody in crypto that doesn't tell you to buy the dip. Only because of the namex we have the most unique selling point ever.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TheDip (THEDIP) Kaynağı

Resmi Websitesi

TheDip Fiyat Tahmini (USD)

TheDip (THEDIP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? TheDip (THEDIP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak TheDip için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

TheDip fiyat tahminini hemen kontrol edin!

THEDIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

TheDip (THEDIP) Token Ekonomisi

TheDip (THEDIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. THEDIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TheDip (THEDIP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü TheDip (THEDIP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı THEDIP fiyatı, 0,00006552 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
THEDIP / USD güncel fiyatı nedir?
THEDIP / USD güncel fiyatı $ 0,00006552. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
TheDip varlığının piyasa değeri nedir?
THEDIP piyasa değeri $ 65,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki THEDIP arzı nedir?
Dolaşımdaki THEDIP arzı, 1000,00M USD.
THEDIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
THEDIP, ATH fiyatı olan 0,00009142 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük THEDIP fiyatı (ATL) nedir?
THEDIP, ATL fiyatı olan 0,00006061 USD değerine düştü.
THEDIP işlem hacmi nedir?
THEDIP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
THEDIP bu yıl daha da yükselir mi?
THEDIP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için THEDIP fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.