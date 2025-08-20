TheDip (THEDIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006164 $ 0,00006164 $ 0,00006164 24 sa Düşük $ 0,00006705 $ 0,00006705 $ 0,00006705 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006164$ 0,00006164 $ 0,00006164 24 sa Yüksek $ 0,00006705$ 0,00006705 $ 0,00006705 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009142$ 0,00009142 $ 0,00009142 En Düşük Fiyat $ 0,00006061$ 0,00006061 $ 0,00006061 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,29 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TheDip (THEDIP) canlı fiyatı $0,00006552. THEDIP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006164 ve en yüksek $ 0,00006705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. THEDIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009142, en düşük fiyatı ise $ 0,00006061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, THEDIP son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TheDip (THEDIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,52K$ 65,52K $ 65,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,52K$ 65,52K $ 65,52K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.728,850074 999.999.728,850074 999.999.728,850074

Şu anki TheDip piyasa değeri $ 65,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki THEDIP arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999728.850074. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,52K.