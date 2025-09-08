Treehouse AVAX (TAVAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 29,73 $ 29,73 $ 29,73 24 sa Düşük $ 30,51 $ 30,51 $ 30,51 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 29,73$ 29,73 $ 29,73 24 sa Yüksek $ 30,51$ 30,51 $ 30,51 Tüm Zamanların En Yükseği $ 31,31$ 31,31 $ 31,31 En Düşük Fiyat $ 28,8$ 28,8 $ 28,8 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Treehouse AVAX (TAVAX) canlı fiyatı $30,38. TAVAX, son 24 saat içinde en düşük $ 29,73 ve en yüksek $ 30,51 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TAVAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 31,31, en düşük fiyatı ise $ 28,8 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TAVAX son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Treehouse AVAX (TAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 281,53K$ 281,53K $ 281,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 281,53K$ 281,53K $ 281,53K Dolaşım Arzı 9,26K 9,26K 9,26K Toplam Arz 9.258,300057533983 9.258,300057533983 9.258,300057533983

Şu anki Treehouse AVAX piyasa değeri $ 281,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAVAX arzı 9,26K olup, toplam arzı 9258.300057533983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 281,53K.