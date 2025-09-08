Treehouse AVAX Fiyatı (TAVAX)
Treehouse AVAX (TAVAX) canlı fiyatı $30,38. TAVAX, son 24 saat içinde en düşük $ 29,73 ve en yüksek $ 30,51 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TAVAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 31,31, en düşük fiyatı ise $ 28,8 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, TAVAX son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Treehouse AVAX piyasa değeri $ 281,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAVAX arzı 9,26K olup, toplam arzı 9258.300057533983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 281,53K.
Gün içerisinde, Treehouse AVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,407746.
Son 30 gün içerisinde, Treehouse AVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Treehouse AVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Treehouse AVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,407746
|+%1,36
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.
