Bugünkü Trevee Staked Plasma USD Fiyatı

Bugünkü Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) fiyatı $ 0,857449 olup, son 24 saatte % 5,14 değişim gösterdi. Mevcut SPLUSD / USD dönüşüm oranı SPLUSD başına $ 0,857449 şeklindedir.

Trevee Staked Plasma USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.884.572 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 41,85M SPLUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SPLUSD, $ 0,783752 (en düşük) ile $ 0,904018 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,783752 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPLUSD, son bir saatte +%2,17 ve son 7 günde -%10,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,88M$ 35,88M $ 35,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,88M$ 35,88M $ 35,88M Dolaşım Arzı 41,85M 41,85M 41,85M Toplam Arz 41.850.394,61639592 41.850.394,61639592 41.850.394,61639592

