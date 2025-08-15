Triceps (TRIX) Nedir?

Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

Triceps (TRIX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Triceps (TRIX) Token Ekonomisi

Triceps (TRIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!