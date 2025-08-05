Trump Pepe (TRUMPE) Nedir?

Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.

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Trump Pepe (TRUMPE) Kaynağı Resmi Websitesi

Trump Pepe (TRUMPE) Token Ekonomisi

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