Twin Protocol (TWIN) Nedir?

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

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Twin Protocol (TWIN) Kaynağı Resmi Websitesi

Twin Protocol (TWIN) Token Ekonomisi

Twin Protocol (TWIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TWIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!