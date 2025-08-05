ufunapp (UFUN) Nedir?

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

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ufunapp (UFUN) Kaynağı Resmi Websitesi

ufunapp (UFUN) Token Ekonomisi

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