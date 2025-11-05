United States of Memerica (MEMERICA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00000152 $ 0,00000152 $ 0,00000152 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00000152$ 0,00000152 $ 0,00000152 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000174$ 0,00000174 $ 0,00000174 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,86 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%46,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,33

United States of Memerica (MEMERICA) canlı fiyatı --. MEMERICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000152 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEMERICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000174, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEMERICA son bir saatte -%0,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%46,17 ve son 7 günde -%51,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

United States of Memerica (MEMERICA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,63K$ 80,63K $ 80,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,63K$ 80,63K $ 80,63K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki United States of Memerica piyasa değeri $ 80,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEMERICA arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,63K.