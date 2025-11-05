unstable dark coin (USDARK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,46 Fiyat Değişimi (7 G) +%143,16 Fiyat Değişimi (7 G) +%143,16

unstable dark coin (USDARK) canlı fiyatı --. USDARK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDARK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDARK son bir saatte -%5,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,46 ve son 7 günde +%143,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

unstable dark coin (USDARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,31K$ 92,31K $ 92,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,31K$ 92,31K $ 92,31K Dolaşım Arzı 999,82M 999,82M 999,82M Toplam Arz 999.816.070,376755 999.816.070,376755 999.816.070,376755

Şu anki unstable dark coin piyasa değeri $ 92,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDARK arzı 999,82M olup, toplam arzı 999816070.376755. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,31K.