USDZ Fiyatı (USDZ)

Listelenmedi

USDZ (USDZ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,965391
$0,965391$0,965391
-%3,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü USDZ (USDZ) Fiyatı

USDZ (USDZ), şu anda 0,966982 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 290,08K USD piyasa değerine sahiptir. USDZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

USDZ Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,61
USDZ 24 saatlik fiyat değişimi
300,00K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki USDZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USDZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında USDZ (USDZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, USDZ / USD fiyat değişimi, $ -0,0362398396599524.
Son 30 gün içerisinde, USDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, USDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, USDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0362398396599524-%3,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

USDZ (USDZ) Fiyat Analizi

En güncel USDZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,960054
$ 0,960054$ 0,960054

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 1,014
$ 1,014$ 1,014

+%0,22

-%3,61

--

USDZ (USDZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 290,08K
$ 290,08K$ 290,08K

--
----

300,00K
300,00K 300,00K

USDZ (USDZ) Nedir?

Yield-bearing stable LP Token for ZO Perpetuals Market

USDZ (USDZ) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

USDZ (USDZ) Token Ekonomisi

USDZ (USDZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: USDZ (USDZ) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

USDZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDZ / VND
25.446,13133
1 USDZ / AUD
A$1,47948246
1 USDZ / GBP
0,70589686
1 USDZ / EUR
0,8219347
1 USDZ / USD
$0,966982
1 USDZ / MYR
RM4,07099422
1 USDZ / TRY
39,5012147
1 USDZ / JPY
¥142,146354
1 USDZ / ARS
ARS$1.255,8195234
1 USDZ / RUB
77,10714468
1 USDZ / INR
84,8043214
1 USDZ / IDR
Rp15.596,48168746
1 USDZ / KRW
1.344,89790524
1 USDZ / PHP
55,27269112
1 USDZ / EGP
￡E.46,69556078
1 USDZ / BRL
R$5,23137262
1 USDZ / CAD
C$1,33443516
1 USDZ / BDT
117,5366621
1 USDZ / NGN
1.483,09897268
1 USDZ / UAH
40,129753
1 USDZ / VES
Bs129,575588
1 USDZ / CLP
$933,13763
1 USDZ / PKR
Rs273,8493024
1 USDZ / KZT
520,719807
1 USDZ / THB
฿31,36889608
1 USDZ / TWD
NT$29,02879964
1 USDZ / AED
د.إ3,54882394
1 USDZ / CHF
Fr0,7735856
1 USDZ / HKD
HK$7,58113888
1 USDZ / AMD
֏370,62486096
1 USDZ / MAD
.د.م8,702838
1 USDZ / MXN
$18,16959178
1 USDZ / PLN
3,5294843
1 USDZ / RON
лв4,19670188
1 USDZ / SEK
kr9,26368756
1 USDZ / BGN
лв1,61485994
1 USDZ / HUF
Ft328,11633224
1 USDZ / CZK
20,31629182
1 USDZ / KWD
د.ك0,29492951
1 USDZ / ILS
3,26839916