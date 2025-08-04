VEGAS Hakkında Daha Fazla Bilgi

VEGAS Fiyat Bilgileri

VEGAS Resmi Websitesi

VEGAS Token Ekonomisi

VEGAS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Vegas Logosu

Vegas Fiyatı (VEGAS)

Listelenmedi

Vegas (VEGAS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,247328
$0,247328$0,247328
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vegas (VEGAS) Fiyatı

Vegas (VEGAS), şu anda 0,247345 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,45M USD piyasa değerine sahiptir. VEGAS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vegas Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,27
Vegas 24 saatlik fiyat değişimi
9,95M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VEGAS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VEGAS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vegas (VEGAS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,0006874326780699.
Son 30 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,1073394439.
Son 60 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,0202932721.
Son 90 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ +0,05324686769701802.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006874326780699-%0,27
30 Gün$ -0,1073394439-%43,39
60 Gün$ -0,0202932721-%8,20
90 Gün$ +0,05324686769701802+%27,43

Vegas (VEGAS) Fiyat Analizi

En güncel Vegas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,244363
$ 0,244363$ 0,244363

$ 0,251925
$ 0,251925$ 0,251925

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

+%0,90

-%0,27

-%15,62

Vegas (VEGAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,45M
$ 2,45M$ 2,45M

--
----

9,95M
9,95M 9,95M

Vegas (VEGAS) Nedir?

Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vegas (VEGAS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vegas (VEGAS) Token Ekonomisi

Vegas (VEGAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VEGAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vegas (VEGAS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VEGAS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VEGAS / VND
6.508,883675
1 VEGAS / AUD
A$0,3809113
1 VEGAS / GBP
0,18550875
1 VEGAS / EUR
0,2127167
1 VEGAS / USD
$0,247345
1 VEGAS / MYR
RM1,04626935
1 VEGAS / TRY
10,05952115
1 VEGAS / JPY
¥36,359715
1 VEGAS / ARS
ARS$337,44041625
1 VEGAS / RUB
19,75049825
1 VEGAS / INR
21,6822627
1 VEGAS / IDR
Rp4.054,8354168
1 VEGAS / KRW
341,63538745
1 VEGAS / PHP
14,17039505
1 VEGAS / EGP
￡E.11,9813918
1 VEGAS / BRL
R$1,3653444
1 VEGAS / CAD
C$0,33886265
1 VEGAS / BDT
30,1216741
1 VEGAS / NGN
377,05024455
1 VEGAS / UAH
10,3192334
1 VEGAS / VES
Bs30,423435
1 VEGAS / CLP
$238,93527
1 VEGAS / PKR
Rs70,1074668
1 VEGAS / KZT
133,55393275
1 VEGAS / THB
฿8,013978
1 VEGAS / TWD
NT$7,370881
1 VEGAS / AED
د.إ0,90775615
1 VEGAS / CHF
Fr0,197876
1 VEGAS / HKD
HK$1,94165825
1 VEGAS / MAD
.د.م2,2409457
1 VEGAS / MXN
$4,6451391
1 VEGAS / PLN
0,91270305
1 VEGAS / RON
лв1,0833711
1 VEGAS / SEK
kr2,38687925
1 VEGAS / BGN
лв0,41801305
1 VEGAS / HUF
Ft85,05452515
1 VEGAS / CZK
5,24618745
1 VEGAS / KWD
د.ك0,075440225
1 VEGAS / ILS
0,840973