Vegas Fiyatı (VEGAS)
Vegas (VEGAS), şu anda 0,247345 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,45M USD piyasa değerine sahiptir. VEGAS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,0006874326780699.
Son 30 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,1073394439.
Son 60 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ -0,0202932721.
Son 90 gün içerisinde, Vegas / USD fiyat değişimi, $ +0,05324686769701802.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0006874326780699
|-%0,27
|30 Gün
|$ -0,1073394439
|-%43,39
|60 Gün
|$ -0,0202932721
|-%8,20
|90 Gün
|$ +0,05324686769701802
|+%27,43
En güncel Vegas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,90
-%0,27
-%15,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
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|1 VEGAS / VND
₫6.508,883675
|1 VEGAS / AUD
A$0,3809113
|1 VEGAS / GBP
￡0,18550875
|1 VEGAS / EUR
€0,2127167
|1 VEGAS / USD
$0,247345
|1 VEGAS / MYR
RM1,04626935
|1 VEGAS / TRY
₺10,05952115
|1 VEGAS / JPY
¥36,359715
|1 VEGAS / ARS
ARS$337,44041625
|1 VEGAS / RUB
₽19,75049825
|1 VEGAS / INR
₹21,6822627
|1 VEGAS / IDR
Rp4.054,8354168
|1 VEGAS / KRW
₩341,63538745
|1 VEGAS / PHP
₱14,17039505
|1 VEGAS / EGP
￡E.11,9813918
|1 VEGAS / BRL
R$1,3653444
|1 VEGAS / CAD
C$0,33886265
|1 VEGAS / BDT
৳30,1216741
|1 VEGAS / NGN
₦377,05024455
|1 VEGAS / UAH
₴10,3192334
|1 VEGAS / VES
Bs30,423435
|1 VEGAS / CLP
$238,93527
|1 VEGAS / PKR
Rs70,1074668
|1 VEGAS / KZT
₸133,55393275
|1 VEGAS / THB
฿8,013978
|1 VEGAS / TWD
NT$7,370881
|1 VEGAS / AED
د.إ0,90775615
|1 VEGAS / CHF
Fr0,197876
|1 VEGAS / HKD
HK$1,94165825
|1 VEGAS / MAD
.د.م2,2409457
|1 VEGAS / MXN
$4,6451391
|1 VEGAS / PLN
zł0,91270305
|1 VEGAS / RON
лв1,0833711
|1 VEGAS / SEK
kr2,38687925
|1 VEGAS / BGN
лв0,41801305
|1 VEGAS / HUF
Ft85,05452515
|1 VEGAS / CZK
Kč5,24618745
|1 VEGAS / KWD
د.ك0,075440225
|1 VEGAS / ILS
₪0,840973