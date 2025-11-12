Bugünkü Ventuals vHYPE Fiyatı

Bugünkü Ventuals vHYPE (VHYPE) fiyatı $ 39,05 olup, son 24 saatte % 5,93 değişim gösterdi. Mevcut VHYPE / USD dönüşüm oranı VHYPE başına $ 39,05 şeklindedir.

Ventuals vHYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 65.737.205 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,68M VHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde VHYPE, $ 38,52 (en düşük) ile $ 41,78 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 49,9 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 34,37 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VHYPE, son bir saatte +%0,65 ve son 7 günde -%1,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ventuals vHYPE (VHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,74M$ 65,74M $ 65,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,74M$ 65,74M $ 65,74M Dolaşım Arzı 1,68M 1,68M 1,68M Toplam Arz 1.683.356,79421019 1.683.356,79421019 1.683.356,79421019

Şu anki Ventuals vHYPE piyasa değeri $ 65,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VHYPE arzı 1,68M olup, toplam arzı 1683356.79421019. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,74M.