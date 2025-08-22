Venus USDT (VUSDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02571072 $ 0,02571072 $ 0,02571072 24 sa Düşük $ 0,02574953 $ 0,02574953 $ 0,02574953 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02571072$ 0,02571072 $ 0,02571072 24 sa Yüksek $ 0,02574953$ 0,02574953 $ 0,02574953 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03496272$ 0,03496272 $ 0,03496272 En Düşük Fiyat $ 0,01801992$ 0,01801992 $ 0,01801992 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,08 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,08

Venus USDT (VUSDT) canlı fiyatı $0,02572895. VUSDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02571072 ve en yüksek $ 0,02574953 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VUSDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03496272, en düşük fiyatı ise $ 0,01801992 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VUSDT son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus USDT (VUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,81M$ 316,81M $ 316,81M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 12.313.334.416,20157 12.313.334.416,20157 12.313.334.416,20157

Şu anki Venus USDT piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VUSDT arzı 0,00 olup, toplam arzı 12313334416.20157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 316,81M.