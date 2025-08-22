VUSDT Hakkında Daha Fazla Bilgi

VUSDT Fiyat Bilgileri

VUSDT Resmi Websitesi

VUSDT Token Ekonomisi

VUSDT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Venus USDT Logosu

Venus USDT Fiyatı (VUSDT)

Listelenmedi

1 VUSDT / USD Canlı Fiyatı:

$0,02572895
$0,02572895$0,02572895
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Venus USDT (VUSDT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:56 (UTC+8)

Venus USDT (VUSDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02571072
$ 0,02571072$ 0,02571072
24 sa Düşük
$ 0,02574953
$ 0,02574953$ 0,02574953
24 sa Yüksek

$ 0,02571072
$ 0,02571072$ 0,02571072

$ 0,02574953
$ 0,02574953$ 0,02574953

$ 0,03496272
$ 0,03496272$ 0,03496272

$ 0,01801992
$ 0,01801992$ 0,01801992

+%0,06

+%0,06

+%0,08

+%0,08

Venus USDT (VUSDT) canlı fiyatı $0,02572895. VUSDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02571072 ve en yüksek $ 0,02574953 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VUSDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03496272, en düşük fiyatı ise $ 0,01801992 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VUSDT son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus USDT (VUSDT) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 316,81M
$ 316,81M$ 316,81M

0,00
0,00 0,00

12.313.334.416,20157
12.313.334.416,20157 12.313.334.416,20157

Şu anki Venus USDT piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VUSDT arzı 0,00 olup, toplam arzı 12313334416.20157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 316,81M.

Venus USDT (VUSDT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Venus USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0001033634.
Son 60 gün içerisinde, Venus USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0001863676.
Son 90 gün içerisinde, Venus USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,000250405707809656.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,06
30 Gün$ +0,0001033634+%0,40
60 Gün$ +0,0001863676+%0,72
90 Gün$ +0,000250405707809656+%0,98

Venus USDT (VUSDT) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus USDT (VUSDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus USDT Fiyat Tahmini (USD)

Venus USDT (VUSDT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus USDT (VUSDT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus USDT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus USDT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VUSDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus USDT (VUSDT) Token Ekonomisi

Venus USDT (VUSDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VUSDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus USDT (VUSDT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus USDT (VUSDT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VUSDT fiyatı, 0,02572895 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VUSDT / USD güncel fiyatı nedir?
VUSDT / USD güncel fiyatı $ 0,02572895. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus USDT varlığının piyasa değeri nedir?
VUSDT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VUSDT arzı nedir?
Dolaşımdaki VUSDT arzı, 0,00 USD.
VUSDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VUSDT, ATH fiyatı olan 0,03496272 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VUSDT fiyatı (ATL) nedir?
VUSDT, ATL fiyatı olan 0,01801992 USD değerine düştü.
VUSDT işlem hacmi nedir?
VUSDT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VUSDT bu yıl daha da yükselir mi?
VUSDT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VUSDT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:56 (UTC+8)

Venus USDT (VUSDT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.