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VeraOne Fiyatı (VRO)

Listelenmedi

VeraOne (VRO) Canlı Fiyat Grafiği

$107,72
$107,72$107,72
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü VeraOne (VRO) Fiyatı

VeraOne (VRO), şu anda 107,72 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,85M USD piyasa değerine sahiptir. VRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VeraOne Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,54
VeraOne 24 saatlik fiyat değişimi
360,64K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında VeraOne (VRO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, VeraOne / USD fiyat değişimi, $ -0,5906453601846.
Son 30 gün içerisinde, VeraOne / USD fiyat değişimi, $ +0,4896412600.
Son 60 gün içerisinde, VeraOne / USD fiyat değişimi, $ +1,3504210080.
Son 90 gün içerisinde, VeraOne / USD fiyat değişimi, $ +0,93427273684299.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,5906453601846-%0,54
30 Gün$ +0,4896412600+%0,45
60 Gün$ +1,3504210080+%1,25
90 Gün$ +0,93427273684299+%0,87

VeraOne (VRO) Fiyat Analizi

En güncel VeraOne fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 107,31
$ 107,31$ 107,31

$ 109,68
$ 109,68$ 109,68

$ 117,0
$ 117,0$ 117,0

+%0,02

-%0,54

+%0,70

VeraOne (VRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,85M
$ 38,85M$ 38,85M

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360,64K
360,64K 360,64K

VeraOne (VRO) Nedir?

VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VeraOne (VRO) Kaynağı

Resmi Websitesi

VeraOne (VRO) Token Ekonomisi

VeraOne (VRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VRO / VND
2.834.651,8
1 VRO / AUD
A$165,8888
1 VRO / GBP
80,79
1 VRO / EUR
92,6392
1 VRO / USD
$107,72
1 VRO / MYR
RM455,6556
1 VRO / TRY
4.380,9724
1 VRO / JPY
¥15.834,84
1 VRO / ARS
ARS$146.957,01
1 VRO / RUB
8.601,442
1 VRO / INR
9.442,7352
1 VRO / IDR
Rp1.765.901,3568
1 VRO / KRW
148.783,9412
1 VRO / PHP
6.171,2788
1 VRO / EGP
￡E.5.217,9568
1 VRO / BRL
R$594,6144
1 VRO / CAD
C$147,5764
1 VRO / BDT
13.118,1416
1 VRO / NGN
164.207,2908
1 VRO / UAH
4.494,0784
1 VRO / VES
Bs13.249,56
1 VRO / CLP
$104.057,52
1 VRO / PKR
Rs30.532,1568
1 VRO / KZT
58.163,414
1 VRO / THB
฿3.490,128
1 VRO / TWD
NT$3.210,056
1 VRO / AED
د.إ395,3324
1 VRO / CHF
Fr86,176
1 VRO / HKD
HK$845,602
1 VRO / MAD
.د.م975,9432
1 VRO / MXN
$2.022,9816
1 VRO / PLN
397,4868
1 VRO / RON
лв471,8136
1 VRO / SEK
kr1.039,498
1 VRO / BGN
лв182,0468
1 VRO / HUF
Ft37.041,6764
1 VRO / CZK
2.284,7412
1 VRO / KWD
د.ك32,8546
1 VRO / ILS
366,248