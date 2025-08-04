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Vertical AI Fiyatı (VERTAI)

Listelenmedi

Vertical AI (VERTAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,277915
$0,277915$0,277915
+%6,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vertical AI (VERTAI) Fiyatı

Vertical AI (VERTAI), şu anda 0,27853 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,83M USD piyasa değerine sahiptir. VERTAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vertical AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,86
Vertical AI 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VERTAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VERTAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vertical AI (VERTAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vertical AI / USD fiyat değişimi, $ +0,01787673.
Son 30 gün içerisinde, Vertical AI / USD fiyat değişimi, $ +0,1233474840.
Son 60 gün içerisinde, Vertical AI / USD fiyat değişimi, $ +0,1765703611.
Son 90 gün içerisinde, Vertical AI / USD fiyat değişimi, $ +0,12584004444268607.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01787673+%6,86
30 Gün$ +0,1233474840+%44,29
60 Gün$ +0,1765703611+%63,39
90 Gün$ +0,12584004444268607+%82,42

Vertical AI (VERTAI) Fiyat Analizi

En güncel Vertical AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,259617
$ 0,259617$ 0,259617

$ 0,307015
$ 0,307015$ 0,307015

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

-%0,20

+%6,86

+%17,51

Vertical AI (VERTAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,83M
$ 27,83M$ 27,83M

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100,00M
100,00M 100,00M

Vertical AI (VERTAI) Nedir?

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

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Vertical AI (VERTAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vertical AI (VERTAI) Token Ekonomisi

Vertical AI (VERTAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VERTAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VERTAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VERTAI / VND
7.329,51695
1 VERTAI / AUD
A$0,4289362
1 VERTAI / GBP
0,2088975
1 VERTAI / EUR
0,2395358
1 VERTAI / USD
$0,27853
1 VERTAI / MYR
RM1,1781819
1 VERTAI / TRY
11,3278151
1 VERTAI / JPY
¥40,94391
1 VERTAI / ARS
ARS$379,9845525
1 VERTAI / RUB
22,2406205
1 VERTAI / INR
24,4159398
1 VERTAI / IDR
Rp4.566,0648432
1 VERTAI / KRW
384,7084213
1 VERTAI / PHP
15,9569837
1 VERTAI / EGP
￡E.13,4919932
1 VERTAI / BRL
R$1,5374856
1 VERTAI / CAD
C$0,3815861
1 VERTAI / BDT
33,9193834
1 VERTAI / NGN
424,5883467
1 VERTAI / UAH
11,6202716
1 VERTAI / VES
Bs34,25919
1 VERTAI / CLP
$269,05998
1 VERTAI / PKR
Rs78,9465432
1 VERTAI / KZT
150,3922735
1 VERTAI / THB
฿9,024372
1 VERTAI / TWD
NT$8,300194
1 VERTAI / AED
د.إ1,0222051
1 VERTAI / CHF
Fr0,222824
1 VERTAI / HKD
HK$2,1864605
1 VERTAI / MAD
.د.م2,5234818
1 VERTAI / MXN
$5,2307934
1 VERTAI / PLN
1,0277757
1 VERTAI / RON
лв1,2199614
1 VERTAI / SEK
kr2,6878145
1 VERTAI / BGN
лв0,4707157
1 VERTAI / HUF
Ft95,7781111
1 VERTAI / CZK
5,9076213
1 VERTAI / KWD
د.ك0,08495165
1 VERTAI / ILS
0,947002