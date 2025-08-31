Victor Fiyatı (VICTOR)
+%21,67
+%54,99
--
--
Victor (VICTOR) canlı fiyatı $0,00012829. VICTOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006839 ve en yüksek $ 0,00013325 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VICTOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013325, en düşük fiyatı ise $ 0,00006839 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, VICTOR son bir saatte +%21,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%54,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Victor piyasa değeri $ 129,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VICTOR arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989341.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 129,34K.
Gün içerisinde, Victor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Victor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Victor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Victor / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%54,99
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice. As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him. People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows. Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude. In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Victor (VICTOR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Victor (VICTOR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Victor için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Victor fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Victor (VICTOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VICTOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-30 21:35:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
|08-30 12:37:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
|08-30 12:15:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
|08-29 12:21:36
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor
|08-29 11:32:51
|Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.