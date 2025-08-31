Victor (VICTOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006839 $ 0,00006839 $ 0,00006839 24 sa Düşük $ 0,00013325 $ 0,00013325 $ 0,00013325 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006839$ 0,00006839 $ 0,00006839 24 sa Yüksek $ 0,00013325$ 0,00013325 $ 0,00013325 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00013325$ 0,00013325 $ 0,00013325 En Düşük Fiyat $ 0,00006839$ 0,00006839 $ 0,00006839 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%21,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%54,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Victor (VICTOR) canlı fiyatı $0,00012829. VICTOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006839 ve en yüksek $ 0,00013325 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VICTOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013325, en düşük fiyatı ise $ 0,00006839 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VICTOR son bir saatte +%21,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%54,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Victor (VICTOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,34K$ 129,34K $ 129,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 129,34K$ 129,34K $ 129,34K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.989.341,0 999.989.341,0 999.989.341,0

Şu anki Victor piyasa değeri $ 129,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VICTOR arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989341.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 129,34K.