VIDT DAO (VIDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00023943 $ 0,00023943 $ 0,00023943 24 sa Düşük $ 0,00026485 $ 0,00026485 $ 0,00026485 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00023943$ 0,00023943 $ 0,00023943 24 sa Yüksek $ 0,00026485$ 0,00026485 $ 0,00026485 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,072876$ 0,072876 $ 0,072876 En Düşük Fiyat $ 0,000183$ 0,000183 $ 0,000183 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,70 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,24 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,24

VIDT DAO (VIDT) canlı fiyatı $0,00025531. VIDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023943 ve en yüksek $ 0,00026485 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,072876, en düşük fiyatı ise $ 0,000183 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIDT son bir saatte +%2,70 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,59 ve son 7 günde -%17,24 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VIDT DAO (VIDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 218,72K$ 218,72K $ 218,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 248,61K$ 248,61K $ 248,61K Dolaşım Arzı 879,77M 879,77M 879,77M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VIDT DAO piyasa değeri $ 218,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIDT arzı 879,77M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 248,61K.