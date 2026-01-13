Bugünkü WalletBox Fiyatı

Bugünkü WalletBox ($WB403) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,44 değişim gösterdi. Mevcut $WB403 / USD dönüşüm oranı $WB403 başına $ 0 şeklindedir.

WalletBox, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.183,2 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,09M $WB403 şeklindedir. Son 24 saat içinde $WB403, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $WB403, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%32,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WalletBox ($WB403) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,18K$ 7,18K $ 7,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,18K$ 7,18K $ 7,18K Dolaşım Arzı 980,09M 980,09M 980,09M Toplam Arz 980.092.361,130068 980.092.361,130068 980.092.361,130068

Şu anki WalletBox piyasa değeri $ 7,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $WB403 arzı 980,09M olup, toplam arzı 980092361.130068. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,18K.