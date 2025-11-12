Bugünkü Westie Fiyatı

Bugünkü Westie (WESTIE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,01 değişim gösterdi. Mevcut WESTIE / USD dönüşüm oranı WESTIE başına -- şeklindedir.

Westie, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.628,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 869,56M WESTIE şeklindedir. Son 24 saat içinde WESTIE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WESTIE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%62,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Westie (WESTIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,63K$ 8,63K $ 8,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,63K$ 8,63K $ 8,63K Dolaşım Arzı 869,56M 869,56M 869,56M Toplam Arz 869.559.753,6085583 869.559.753,6085583 869.559.753,6085583

Şu anki Westie piyasa değeri $ 8,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WESTIE arzı 869,56M olup, toplam arzı 869559753.6085583. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,63K.