WET (WET) Nedir?

WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.

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WET (WET) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

WET (WET) Token Ekonomisi

WET (WET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!