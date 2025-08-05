Wicked (WICKED) Nedir?

This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT

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Wicked (WICKED) Token Ekonomisi

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