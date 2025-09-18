WONEY (WONEY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004583 $ 0,00004583 $ 0,00004583 24 sa Düşük $ 0,00012164 $ 0,00012164 $ 0,00012164 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004583$ 0,00004583 $ 0,00004583 24 sa Yüksek $ 0,00012164$ 0,00012164 $ 0,00012164 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029679$ 0,00029679 $ 0,00029679 En Düşük Fiyat $ 0,00004583$ 0,00004583 $ 0,00004583 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%14,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%52,90 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

WONEY (WONEY) canlı fiyatı $0,00005412. WONEY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004583 ve en yüksek $ 0,00012164 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WONEY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029679, en düşük fiyatı ise $ 0,00004583 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WONEY son bir saatte +%14,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%52,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WONEY (WONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,29K$ 53,29K $ 53,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,29K$ 53,29K $ 53,29K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki WONEY piyasa değeri $ 53,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WONEY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,29K.