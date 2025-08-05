Worms Among Us (WORMS) Nedir?

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

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Worms Among Us (WORMS) Kaynağı Resmi Websitesi

Worms Among Us (WORMS) Token Ekonomisi

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