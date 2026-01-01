Bugünkü Wrapped 3ULL Fiyatı

Bugünkü Wrapped 3ULL (W3ULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,43 değişim gösterdi. Mevcut W3ULL / USD dönüşüm oranı W3ULL başına $ 0 şeklindedir.

Wrapped 3ULL, şu anda piyasa değeri açısından $ 750.258 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,96B W3ULL şeklindedir. Son 24 saat içinde W3ULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, W3ULL, son bir saatte -%0,86 ve son 7 günde -%3,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped 3ULL (W3ULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 750,26K$ 750,26K $ 750,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 750,26K$ 750,26K $ 750,26K Dolaşım Arzı 3,96B 3,96B 3,96B Toplam Arz 3.955.949.307,312096 3.955.949.307,312096 3.955.949.307,312096

Şu anki Wrapped 3ULL piyasa değeri $ 750,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki W3ULL arzı 3,96B olup, toplam arzı 3955949307.312096. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 750,26K.