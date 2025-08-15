WAARBEZETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wrapped Aave Arbitrum ezETH Fiyatı (WAARBEZETH)

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.802,39
$4.802,39$4.802,39
-%4,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Fiyatı

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH), şu anda 4.802,29 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 584,95K USD piyasa değerine sahiptir. WAARBEZETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
Wrapped Aave Arbitrum ezETH 24 saatlik fiyat değişimi
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAARBEZETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAARBEZETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Aave Arbitrum ezETH / USD fiyat değişimi, $ -212,133254836568.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Arbitrum ezETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Arbitrum ezETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Arbitrum ezETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -212,133254836568-%4,23
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Aave Arbitrum ezETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAARBEZETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAARBEZETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAARBEZETH / VND
126.372.261,35
1 WAARBEZETH / AUD
A$7.347,5037
1 WAARBEZETH / GBP
3.505,6717
1 WAARBEZETH / EUR
4.081,9465
1 WAARBEZETH / USD
$4.802,29
1 WAARBEZETH / MYR
RM20.217,6409
1 WAARBEZETH / TRY
196.173,5465
1 WAARBEZETH / JPY
¥705.936,63
1 WAARBEZETH / ARS
ARS$6.236.734,023
1 WAARBEZETH / RUB
382.934,6046
1 WAARBEZETH / INR
421.160,833
1 WAARBEZETH / IDR
Rp77.456.279,4787
1 WAARBEZETH / KRW
6.679.120,9778
1 WAARBEZETH / PHP
274.498,8964
1 WAARBEZETH / EGP
￡E.231.902,5841
1 WAARBEZETH / BRL
R$25.980,3889
1 WAARBEZETH / CAD
C$6.627,1602
1 WAARBEZETH / BDT
583.718,3495
1 WAARBEZETH / NGN
7.365.464,2646
1 WAARBEZETH / UAH
199.295,035
1 WAARBEZETH / VES
Bs643.506,86
1 WAARBEZETH / CLP
$4.634.209,85
1 WAARBEZETH / PKR
Rs1.360.008,528
1 WAARBEZETH / KZT
2.586.033,165
1 WAARBEZETH / THB
฿155.786,2876
1 WAARBEZETH / TWD
NT$144.164,7458
1 WAARBEZETH / AED
د.إ17.624,4043
1 WAARBEZETH / CHF
Fr3.841,832
1 WAARBEZETH / HKD
HK$37.649,9536
1 WAARBEZETH / AMD
֏1.840.621,7112
1 WAARBEZETH / MAD
.د.م43.220,61
1 WAARBEZETH / MXN
$90.235,0291
1 WAARBEZETH / PLN
17.528,3585
1 WAARBEZETH / RON
лв20.841,9386
1 WAARBEZETH / SEK
kr46.005,9382
1 WAARBEZETH / BGN
лв8.019,8243
1 WAARBEZETH / HUF
Ft1.629.513,0428
1 WAARBEZETH / CZK
100.896,1129
1 WAARBEZETH / KWD
د.ك1.464,69845
1 WAARBEZETH / ILS
16.231,7402