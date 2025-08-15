WAAVAWAVAX Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAAVAWAVAX Fiyat Bilgileri

WAAVAWAVAX Token Ekonomisi

WAAVAWAVAX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Logosu

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyatı (WAAVAWAVAX)

Listelenmedi

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$25,61
$25,61$25,61
-%5,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyatı

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX), şu anda 25,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 672,38K USD piyasa değerine sahiptir. WAAVAWAVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,82
Wrapped Aave Avalanche WAVAX 24 saatlik fiyat değişimi
26,24K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAAVAWAVAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAAVAWAVAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX / USD fiyat değişimi, $ -1,58254520530754.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Avalanche WAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1,58254520530754-%5,82
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Aave Avalanche WAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 24,88
$ 24,88$ 24,88

$ 27,71
$ 27,71$ 27,71

$ 27,71
$ 27,71$ 27,71

+%0,52

-%5,82

--

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 672,38K
$ 672,38K$ 672,38K

--
----

26,24K
26,24K 26,24K

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAAVAWAVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAAVAWAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAAVAWAVAX / VND
673.927,15
1 WAAVAWAVAX / AUD
A$39,1833
1 WAAVAWAVAX / GBP
18,6953
1 WAAVAWAVAX / EUR
21,7685
1 WAAVAWAVAX / USD
$25,61
1 WAAVAWAVAX / MYR
RM107,8181
1 WAAVAWAVAX / TRY
1.046,1685
1 WAAVAWAVAX / JPY
¥3.764,67
1 WAAVAWAVAX / ARS
ARS$33.259,707
1 WAAVAWAVAX / RUB
2.042,1414
1 WAAVAWAVAX / INR
2.245,997
1 WAAVAWAVAX / IDR
Rp413.064,4583
1 WAAVAWAVAX / KRW
35.618,9002
1 WAAVAWAVAX / PHP
1.463,8676
1 WAAVAWAVAX / EGP
￡E.1.236,7069
1 WAAVAWAVAX / BRL
R$138,5501
1 WAAVAWAVAX / CAD
C$35,3418
1 WAAVAWAVAX / BDT
3.112,8955
1 WAAVAWAVAX / NGN
39.279,0814
1 WAAVAWAVAX / UAH
1.062,815
1 WAAVAWAVAX / VES
Bs3.431,74
1 WAAVAWAVAX / CLP
$24.713,65
1 WAAVAWAVAX / PKR
Rs7.252,752
1 WAAVAWAVAX / KZT
13.790,985
1 WAAVAWAVAX / THB
฿830,7884
1 WAAVAWAVAX / TWD
NT$768,8122
1 WAAVAWAVAX / AED
د.إ93,9887
1 WAAVAWAVAX / CHF
Fr20,488
1 WAAVAWAVAX / HKD
HK$200,7824
1 WAAVAWAVAX / AMD
֏9.815,8008
1 WAAVAWAVAX / MAD
.د.م230,49
1 WAAVAWAVAX / MXN
$481,2119
1 WAAVAWAVAX / PLN
93,4765
1 WAAVAWAVAX / RON
лв111,1474
1 WAAVAWAVAX / SEK
kr245,3438
1 WAAVAWAVAX / BGN
лв42,7687
1 WAAVAWAVAX / HUF
Ft8.689,9852
1 WAAVAWAVAX / CZK
538,0661
1 WAAVAWAVAX / KWD
د.ك7,81105
1 WAAVAWAVAX / ILS
86,5618