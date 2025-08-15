WAETHUSDT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wrapped Aave Ethereum USDT Fiyatı (WAETHUSDT)

$1,15
$1,15$1,15
+%0,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Bugünkü Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Fiyatı

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT), şu anda 1,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 77,70M USD piyasa değerine sahiptir. WAETHUSDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Aave Ethereum USDT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,95
Wrapped Aave Ethereum USDT 24 saatlik fiyat değişimi
67,33M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAETHUSDT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAETHUSDT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0109097.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0109097+%0,95
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Aave Ethereum USDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

$ 1,18
$ 1,18$ 1,18

$ 1,22
$ 1,22$ 1,22

-%0,05

+%0,95

--

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 77,70M
$ 77,70M$ 77,70M

--
----

67,33M
67,33M 67,33M

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAETHUSDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAETHUSDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAETHUSDT / VND
30.262,25
1 WAETHUSDT / AUD
A$1,7595
1 WAETHUSDT / GBP
0,8395
1 WAETHUSDT / EUR
0,9775
1 WAETHUSDT / USD
$1,15
1 WAETHUSDT / MYR
RM4,8415
1 WAETHUSDT / TRY
46,9775
1 WAETHUSDT / JPY
¥169,05
1 WAETHUSDT / ARS
ARS$1.493,505
1 WAETHUSDT / RUB
91,7125
1 WAETHUSDT / INR
100,8665
1 WAETHUSDT / IDR
Rp18.548,3845
1 WAETHUSDT / KRW
1.599,443
1 WAETHUSDT / PHP
65,7455
1 WAETHUSDT / EGP
￡E.55,5335
1 WAETHUSDT / BRL
R$6,2215
1 WAETHUSDT / CAD
C$1,587
1 WAETHUSDT / BDT
139,7825
1 WAETHUSDT / NGN
1.763,801
1 WAETHUSDT / UAH
47,725
1 WAETHUSDT / VES
Bs154,1
1 WAETHUSDT / CLP
$1.109,75
1 WAETHUSDT / PKR
Rs325,68
1 WAETHUSDT / KZT
619,275
1 WAETHUSDT / THB
฿37,3175
1 WAETHUSDT / TWD
NT$34,5345
1 WAETHUSDT / AED
د.إ4,2205
1 WAETHUSDT / CHF
Fr0,92
1 WAETHUSDT / HKD
HK$9,016
1 WAETHUSDT / AMD
֏440,772
1 WAETHUSDT / MAD
.د.م10,35
1 WAETHUSDT / MXN
$21,6085
1 WAETHUSDT / PLN
4,1975
1 WAETHUSDT / RON
лв4,991
1 WAETHUSDT / SEK
kr11,017
1 WAETHUSDT / BGN
лв1,9205
1 WAETHUSDT / HUF
Ft390,218
1 WAETHUSDT / CZK
24,173
1 WAETHUSDT / KWD
د.ك0,35075
1 WAETHUSDT / ILS
3,887