Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 1,002 24 sa Yüksek $ 1,006 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,029 En Düşük Fiyat $ 0,988984 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,00

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) canlı fiyatı $1,003. WAPLAUSDT0, son 24 saat içinde en düşük $ 1,002 ve en yüksek $ 1,006 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAPLAUSDT0 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,029, en düşük fiyatı ise $ 0,988984 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAPLAUSDT0 son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,23M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,23M Dolaşım Arzı 3,22M Toplam Arz 3.218.224,808086

Şu anki Wrapped Aave Plasma USDT0 piyasa değeri $ 3,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAPLAUSDT0 arzı 3,22M olup, toplam arzı 3218224.808086. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,23M.