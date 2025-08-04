WCTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

WCTC Fiyat Bilgileri

WCTC Resmi Websitesi

WCTC Token Ekonomisi

WCTC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped CTC Logosu

Wrapped CTC Fiyatı (WCTC)

Listelenmedi

Wrapped CTC (WCTC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,240747
$0,240747$0,240747
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped CTC (WCTC) Fiyatı

Wrapped CTC (WCTC), şu anda 0,240747 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,49M USD piyasa değerine sahiptir. WCTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped CTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,61
Wrapped CTC 24 saatlik fiyat değişimi
6,11M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WCTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WCTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped CTC (WCTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped CTC / USD fiyat değişimi, $ -0,0014980578087388.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped CTC / USD fiyat değişimi, $ -0,0119895857.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped CTC / USD fiyat değişimi, $ -0,0731179695.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped CTC / USD fiyat değişimi, $ -0,06991085030258586.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0014980578087388-%0,61
30 Gün$ -0,0119895857-%4,98
60 Gün$ -0,0731179695-%30,37
90 Gün$ -0,06991085030258586-%22,50

Wrapped CTC (WCTC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped CTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,237047
$ 0,237047$ 0,237047

$ 0,249033
$ 0,249033$ 0,249033

$ 0,369622
$ 0,369622$ 0,369622

+%0,51

-%0,61

-%24,89

Wrapped CTC (WCTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M

--
----

6,11M
6,11M 6,11M

Wrapped CTC (WCTC) Nedir?

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped CTC (WCTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped CTC (WCTC) Token Ekonomisi

Wrapped CTC (WCTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WCTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped CTC (WCTC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WCTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WCTC / VND
6.335,257305
1 WCTC / AUD
A$0,37075038
1 WCTC / GBP
0,18056025
1 WCTC / EUR
0,20704242
1 WCTC / USD
$0,240747
1 WCTC / MYR
RM1,01835981
1 WCTC / TRY
9,79118049
1 WCTC / JPY
¥35,389809
1 WCTC / ARS
ARS$328,43909475
1 WCTC / RUB
19,22364795
1 WCTC / INR
21,10147455
1 WCTC / IDR
Rp3.946,67149968
1 WCTC / KRW
332,52216387
1 WCTC / PHP
13,79239563
1 WCTC / EGP
￡E.11,66178468
1 WCTC / BRL
R$1,32651597
1 WCTC / CAD
C$0,32982339
1 WCTC / BDT
29,31816966
1 WCTC / NGN
366,99231933
1 WCTC / UAH
10,04396484
1 WCTC / VES
Bs29,611881
1 WCTC / CLP
$232,561602
1 WCTC / PKR
Rs68,23732968
1 WCTC / KZT
129,99134265
1 WCTC / THB
฿7,80261027
1 WCTC / TWD
NT$7,18389048
1 WCTC / AED
د.إ0,88354149
1 WCTC / CHF
Fr0,1925976
1 WCTC / HKD
HK$1,88986395
1 WCTC / MAD
.د.م2,18116782
1 WCTC / MXN
$4,52363613
1 WCTC / PLN
0,88835643
1 WCTC / RON
лв1,05447186
1 WCTC / SEK
kr2,32561602
1 WCTC / BGN
лв0,40686243
1 WCTC / HUF
Ft82,84345017
1 WCTC / CZK
5,11105881
1 WCTC / KWD
د.ك0,073427835
1 WCTC / ILS
0,8185398