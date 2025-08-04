Wrapped eETH (WEETH) Nedir?

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

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Wrapped eETH (WEETH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wrapped eETH (WEETH) Token Ekonomisi

Wrapped eETH (WEETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WEETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!