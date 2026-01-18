Bugünkü Wrapped EGAS Fiyatı

Bugünkü Wrapped EGAS (WEGAS) fiyatı $ 1,003 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut WEGAS / USD dönüşüm oranı WEGAS başına $ 1,003 şeklindedir.

Wrapped EGAS, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.056.566 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,05M WEGAS şeklindedir. Son 24 saat içinde WEGAS, $ 0,995957 (en düşük) ile $ 1,004 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,993807 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WEGAS, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped EGAS (WEGAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Dolaşım Arzı 1,05M 1,05M 1,05M Toplam Arz 1.053.454,260996418 1.053.454,260996418 1.053.454,260996418

Şu anki Wrapped EGAS piyasa değeri $ 1,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WEGAS arzı 1,05M olup, toplam arzı 1053454.260996418. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,06M.