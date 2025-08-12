WGBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wrapped Goat Bitcoin Logosu

Wrapped Goat Bitcoin Fiyatı (WGBTC)

Listelenmedi

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Canlı Fiyat Grafiği

-%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Fiyatı

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC), şu anda 118.800 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 357,89K USD piyasa değerine sahiptir. WGBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Goat Bitcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,79
Wrapped Goat Bitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
3,01 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WGBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WGBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Goat Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ -2.165,7440252307.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Goat Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Goat Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Goat Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2.165,7440252307-%1,79
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Goat Bitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 118.773
$ 121.213
$ 121.213
-%0,09

-%1,79

--

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 357,89K
$ 357,89K$ 357,89K

3,01
3,01 3,01

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Token Ekonomisi

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WGBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

WGBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WGBTC / VND
3.126.222.000
1 WGBTC / AUD
A$181.764
1 WGBTC / GBP
87.912
1 WGBTC / EUR
102.168
1 WGBTC / USD
$118.800
1 WGBTC / MYR
RM502.524
1 WGBTC / TRY
4.836.348
1 WGBTC / JPY
¥17.582.400
1 WGBTC / ARS
ARS$156.934.800
1 WGBTC / RUB
9.444.600
1 WGBTC / INR
10.417.572
1 WGBTC / IDR
Rp1.947.540.672
1 WGBTC / KRW
164.998.944
1 WGBTC / PHP
6.790.608
1 WGBTC / EGP
￡E.5.760.612
1 WGBTC / BRL
R$646.272
1 WGBTC / CAD
C$162.756
1 WGBTC / BDT
14.473.404
1 WGBTC / NGN
182.487.492
1 WGBTC / UAH
4.939.704
1 WGBTC / VES
Bs15.444.000
1 WGBTC / CLP
$114.998.400
1 WGBTC / PKR
Rs33.816.420
1 WGBTC / KZT
64.705.608
1 WGBTC / THB
฿3.852.684
1 WGBTC / TWD
NT$3.556.872
1 WGBTC / AED
د.إ435.996
1 WGBTC / CHF
Fr96.228
1 WGBTC / HKD
HK$931.392
1 WGBTC / MAD
.د.م1.076.328
1 WGBTC / MXN
$2.217.996
1 WGBTC / PLN
434.808
1 WGBTC / RON
лв516.780
1 WGBTC / SEK
kr1.144.044
1 WGBTC / BGN
лв199.584
1 WGBTC / HUF
Ft40.449.024
1 WGBTC / CZK
2.500.740
1 WGBTC / KWD
د.ك36.234
1 WGBTC / ILS
405.108