Wrapped HSK Fiyatı (WHSK)
-%0,83
-%3,10
--
--
Wrapped HSK (WHSK) canlı fiyatı $0,528363. WHSK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,528335 ve en yüksek $ 0,56203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WHSK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,565145, en düşük fiyatı ise $ 0,523397 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WHSK son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Wrapped HSK piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHSK arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.
Gün içerisinde, Wrapped HSK / USD fiyat değişimi, $ -0,0169314134997605.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped HSK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped HSK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped HSK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0169314134997605
|-%3,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Wrapped HSK (WHSK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WHSK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-17 18:11:00
|Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
|08-17 11:15:00
|Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.