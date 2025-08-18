Wrapped HSK (WHSK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,528335 $ 0,528335 $ 0,528335 24 sa Düşük $ 0,56203 $ 0,56203 $ 0,56203 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,528335$ 0,528335 $ 0,528335 24 sa Yüksek $ 0,56203$ 0,56203 $ 0,56203 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,565145$ 0,565145 $ 0,565145 En Düşük Fiyat $ 0,523397$ 0,523397 $ 0,523397 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped HSK (WHSK) canlı fiyatı $0,528363. WHSK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,528335 ve en yüksek $ 0,56203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WHSK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,565145, en düşük fiyatı ise $ 0,523397 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WHSK son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped HSK (WHSK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz ---- --

Şu anki Wrapped HSK piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHSK arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.