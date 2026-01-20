Bugünkü Wrapped Krown Fiyatı

Bugünkü Wrapped Krown (WKROWN) fiyatı $ 0,00256911 olup, son 24 saatte % 4,77 değişim gösterdi. Mevcut WKROWN / USD dönüşüm oranı WKROWN başına $ 0,00256911 şeklindedir.

Wrapped Krown, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.177.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 847,39M WKROWN şeklindedir. Son 24 saat içinde WKROWN, $ 0,00243952 (en düşük) ile $ 0,00265266 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00265266 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00243952 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WKROWN, son bir saatte +%1,05 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Krown (WKROWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Dolaşım Arzı 847,39M 847,39M 847,39M Toplam Arz 847.391.420,2756591 847.391.420,2756591 847.391.420,2756591

Şu anki Wrapped Krown piyasa değeri $ 2,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WKROWN arzı 847,39M olup, toplam arzı 847391420.2756591. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,18M.